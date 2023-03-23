Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, куда увез подросшего от Жанны Фриске сына

Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына от умершей российской певицы Жанны Фриске, показал, куда увез своего наследника. Об этом сам телеведущий рассказал в своих соцсетях.

Как признался звездный отец, вдвоем с сыном они на несколько дней отправились в Армению. Там Платон проведет каникулы. Новую жену и общего новорожденного ребенка Дмитрий оставил в России. Также к своей публикации он добавил несколько снимков с путешествия.

«На несколько дней вдвоем умотали. Немного сменили картинку. Бесценно и очень весело!», — написал фолловерам Шепелев.

Также добавим, что уже несколько лет ведущий судится с родителями покойной Жанны Фриске. Они обвинили отца своего внука в ограничении общения с ребенком.