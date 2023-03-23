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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, куда увез подросшего от Жанны Фриске сына

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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, куда увез подросшего от Жанны Фриске сына
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Фото из открытых источников

Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына от умершей российской певицы Жанны Фриске, показал, куда увез своего наследника.  Об этом сам телеведущий рассказал в своих соцсетях.

Как признался звездный отец, вдвоем с сыном они на несколько дней отправились в Армению. Там Платон проведет каникулы. Новую жену и общего новорожденного ребенка Дмитрий оставил в России. Также к своей публикации он добавил несколько снимков с путешествия.

«На несколько дней вдвоем умотали. Немного сменили картинку. Бесценно и очень весело!», — написал фолловерам Шепелев.

Также добавим, что уже несколько лет ведущий судится с родителями покойной Жанны Фриске. Они обвинили отца своего внука в ограничении общения с ребенком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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