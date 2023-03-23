В Сети появилась новая информация об окончательном распаде дуэта Artik & Asti

В Сети появилась новая информация о распаде дуэта Artik & Asti. Как изветно, Артем Умрихин исчез со всех радаров, однако утверждает, что продолжает заниматься музыкой.

Севиль Велиева, которая пришла в коллектив вместо Анны Дзюбы, появляется на мероприятиях одна. Вместе музыканты выступают только на важных мероприятиях и частных концертах. Летом минувшего во время очередных слухов о распаде коллектива Севиль вышла на связь и опровергла эту информацию.

Однако приближенный к артистам источник рассказал, что Artik & Asti как коллектива нет. По информации инсайдера, Артем и Севиль перестали сотрудничать. Теперь каждый из исполнителей начнет заниматься сольной карьерой.

Севиль выступает только в качестве сольной певицы, – проинформировал источник.