В Сети пропали афиши на летний концерт группы «Ногу свело!» в Санкт-Петербурге

Российская рок-группа «Ногу свело!» в июле должна дать концерт для жителей Санкт-Петербурга. Билеты на выступление продолжительное время можно было купить на официальном сайте популярного коллектива.

Но афиши летнего концерта из раздела пропали. Нет их в разделе, где публиковались предстоящие выступления участников «Ногу свело!». Информация о летнем шоу тоже пропала и с сайта Roof Place, где оно должно было пройти. Лидер группы Максим Покровский сложившуюся ситуацию не комментировал.

Отметим, что билеты на концерт коллектива также можно было купить на других сайтах, но сейчас там отсутствует такая возможность. На страницах операторов или пустое окно, или указано, что билетов нет.