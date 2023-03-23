Жена актера РФ Назарова заявила о безразличии к административному делу о дискредитации ВС РФ

На звезду популярного телесериала «Кухня» Дмитрия Назарова было заведено дело о дискредитации армии РФ. Сам артист никак не прокомментировал эту информацию, но его жена Ольга Васильева это сделала за него.

Супруга актера ответила на звонок репортеров. Как заявила Васильева, в настоящее время они с мужем находятся на гастролях и у них нет на ответ банально времени.

У нас сейчас гастроли. Нам не до этого!, - сказала она.

Следует заметить, что Дмитрий Назаров часто негативно высказывался о политической ситуации в соцсетях или интервью. После увольнения из МХТ имени Чехова звездная пара обосновались в Каннах. Там они приобрели квартиру десять лет назад.