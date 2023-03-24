15 страшных кадров с пожара, который уничтожил цех ВМП в Арамиле

В пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелся цех завода ВМП, который занимается производством, разработкой, реализацией лакокрасочных изделий.

В здании в это время находились бочки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также газовые баллоны, взрывавшиеся во время нагревания. Хлопки были слышны в различных концах города. Черный дым было видно за несколько километров.