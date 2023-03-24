Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление руководителя канадского правительства Джастина Трюдо, что киевский режим борется «за свой язык». В ответ Захарова подчеркнула, что украинский язык не запрещается на территории Российской Федерации и иольщуется уважением, тогда как на Украине нередко запрещается русский язык.

Она также посоветовала Трюдо обратить внимание на ситуацию использования и официального статуса языков в самой Канаде. Захарова отметила, что в Канаде достаточно распространены китайский и арабский языки, но не заявлены государством как официальные.