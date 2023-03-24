«АиФ»: Актриса Мария Миронова призналась, почему мало снималась в кино в детстве

Российская актриса театра и кино Мария Миронова не так давно призналась, что ей не понравилось участие в съемках кинофильма «Приключения Тома Сойера».

В беседе с репортерами артистка вспомнила, что она никогда не стремилась на съемочную площадку.

«Не могу сказать, что большой кайф от процесса съемок получала. Мне тогда совершенно это не нравилось. Сама я не стремилась продолжать работать актрисой», – вспоминает Миронова.

По словам Марии, дети, которые много играют в кино, в дальнейшем не уходят в профессию с головой. В их сознании весь съемочный процесс является игрой.