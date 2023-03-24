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Калягин считает, что нет смысла лишать уехавших из России артистов званий

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Калягин считает, что нет смысла лишать уехавших из России артистов званий
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Фото из открытых источников

Актер Александр Калягин выступил против лишения званий артистов, уехавших из России. По мнению председателя Союза театральных деятелей, они приняли "ошибочное решение".

Артист отметил, что "не каждому человеку можно прививать темы культуры, Родины". Он считает, что это "личный выбор" каждого.

"Жаль, они талантливые люди, однако это их выбор. Выбор, который не приветствую, особенно в трудное для страны время, нужно быть с ней", - отметил Калягин.

Также Александр добавил, что уехавшие звезды совершили ошибку и сами ответят, правильно поступили или нет. К тому же, Россию покинула небольшая часть артистов. Да и РФ не будет никогда испытывать недостатка театральных талантов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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