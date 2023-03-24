Актриса Лиза Арзамасова опубликовала романтичное видео поцелуя с супругом Ильёй Авербухом

Елизавета Арзамасова поделилась в своей социальной сети трогательным видео с супругом. Два года актриса состоит в браке с фигуристом Ильёй Авербухом.

Елизавета разместила видео, на котором обнимается и целуется с мужем после проведенного спектакля. Сейчас она находится на гастролях. Ролик был сделан за кулисами после постановки.

"Мой самый важный, строгий зритель", - романтично подписала кадры Арзамасова.

Стоит сказать, что семейными фотографиями артистка делится с поклонниками не часто. Однако фанаты в этот раз восхитились парой. Они написали много хороших слов. Некоторые подписчики были удивлены, что Лиза оказалась не такой уж скромной девушкой.