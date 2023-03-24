Актриса РФ Алена Хмельницкая подверглась критике за поддержку актера Анатолия Белого в Израиле

Актриса из РФ Алена Хмельницкая встретилась в Тель-Авиве с Анатолием Белым, который сбежал из РФ, поддержав его. Этим артистка вызвала негодование и гнев у российского народа.

Накануне Алена посетила один из спектаклей Белого в Израиле. Актриса восхитилась творчеством Анатолия. Также она обратилась к коллеге со словами поддержки. Свой новый пост Хмельницкая опубликовала в личном блоге.

"Тот путь, который проходят твои зрители, нам всем нужен, чтобы оставалась надежда, чтобы чувствовать, что мы есть здесь! Что мы люди, сопереживаем друг другу. Так должно быть, у нас болит и нам не все равно! Нельзя так с людьми. Мы здесь!" — написала знаменитость.

Многие россияне этот пост поняли неоднозначно. Общественность решила, что таким образом звезда кино поддержала Украину.