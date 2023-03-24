Актриса Яна Поплавская подвергла критике Козловского и Акиньшину, покинувших территорию РФ

Несмотря на то, что актер Данила Козловский еще в феврале минувшего года высказал свое негативное отношение к проведению СВО на Украине, долгое время о судьбе известного в России артиста не было ничего известно.

Однако позже по Сети не появились фотографии актера, которые были сделаны в Соединенных Штатах. Новость об отъезде Козловского в Америку решила прокомментировать Яна Поплавская. Для нее такая новость стала большой неожиданностью.

«Я не знала, что Данила Козловский из России свалил. И Оксана Акиньшина тоже. Вместе собираются строить новую жизнь», - заявила актриса.

Поплавская также призналась, что не может понять, почему самые востребованные артисты покидаю территорию России.