Актриса Яна Поплавская подвергла критике Козловского и Акиньшину, покинувших территорию РФ

Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
Начать паковать тревожные чемоданчики призвала россиян знаменитый астролог Тамара Глоба. Она посоветовала гражданам не пугаться таких рекомендаций и
Певица Алла Пугачева, покинувшая Российскую Федерацию в сентябре, обескуражила поклонников своим обновленным имиджем. Примадонна отечественной
После новогоднего выступления в ОАЭ жизнь Валерия Меладзе изменилась. Причиной стала фраза, которую певец шепотом произнес в знак поддержки Украины.
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников
В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое
Две трети жителей Санкт-Петербурга выразили обеспокоенность экологическими проблемами Северной столицы. При этом порталы Смольного переполнены
По сведениям министерства здравоохранения Рязанской области, в минувшем году в учреждениях, подведомственных минздраву, было произведено 666