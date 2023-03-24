Блогер Хасбик станет гостем первого выпуска нового сезона шоу «Что было дальше»

Стало известно, что новые эпизоды телешоу «Что было дальше» («ЧБД») будут выходить в социальной сети ВКонтакте. Первым гостем передачи после длительного перерыва станет дагестанский блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов - настоящее имя).

Новый выпуск выйдет в эфир конце марта либо начале апреля. Состав ведущих остался прежним. Это комики Илья Макаров, Нурлан Сабуров, Эмир Кашоков, Тамби Масаев, а также Алексей Щербаков.

Стоит отметить, что суть шоу «Что было дальше» состоит в том, что пятеро юмористов слушают историю из жизни российских знаменитости и при этом пытаются угадать ее финал.