Дени Байсаров завладел имуществом звездной бабушки Аллы Пугачевой на сумму 300 млн рублей

Алла Борисовна Пугачева решила судьбу своего имущества в РФ. По некоторой информации, у 73-летней Народной артистки было четыре объекта недвижимости в России — это дача, две квартиры и замок в подмосковной деревне Грязь.

Загородный особняк на берегу Истры Примадонна еще несколько лет назад переписала на своего старшего внука Никиту Преснякова. Одну квартиру певица отдала своей дочери Кристине Орбакайте. А вот замок в Грязи изначально оформлен на молодого супруга Пугачевой.

Но не так давно стало известно о том, что вторую квартиру, которую Алле Борисовной подарил экс-зять Руслан Байсаров, она передарила своему младшему внуку Дени Байсарову. Сейчас квартира похожей планировки в этом доме продается минимум за 300 млн рублей.