E1.RU: На Урале мобилизованный ВС из РФ вернулся домой и в соцсетях прочитал, что он уклонист

Военнообязанного жителя Урала мобилизовали осенью 2022 года. Но в Екатеринбурге мужчину отправили на медкомиссию, по итогам которой в зону СВО он не попал. Вернувшись домой, боец прочитал в соцсетях, что является уклонистом, пишет E1.RU.

Оказалось, что уралец полгода назад перенес тяжелую операцию, которая была связана с травмой ноги. Именно это послужило основанием для принятия решения о его отправке домой.

По словам жителя Урала, женщина, которая была автором сообщения, не могла знать о причине, по которой мобилизованный не отправился на спецоперацию. На защиту военного встал районный военкомат. Его представители выступили с заявлением о правомерности решения. Автор публикации, в которой уральца оскорбили и назвали уклонистом, принес молодому человеку свои извинения.

Однако сам мужчина утверждает, что его репутация пострадала, поэтому подал в суд заявление с требованием возместить моральный ущерб в размере 505 800 рублей.