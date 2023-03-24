Фильм «Джон Уик – 4» с Киану Ривзом в главной роли официально вышел в российский прокат

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в
Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
Вера Брежнева получила известность как участница женской поп-группы «ВИА-Гра». Позже певица из Украины хорошо зарабатывала на концертах в РФ,
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
Певица Алла Пугачева, покинувшая Российскую Федерацию в сентябре, обескуражила поклонников своим обновленным имиджем. Примадонна отечественной
Портал «КП Екатеринбург» пишет, что у жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть. Елена Ворошнина в
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.
Украинские дроны-камикадзы, атаковавшие Джанкой в Крыму прошлой ночью, прилетели из Одесской области. Об этом сообщает издание «Репортер», ссылаясь
Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников