Фильм «Джон Уик – 4» с Киану Ривзом в главной роли официально вышел в российский прокат

В российский прокат официально вышел фильм "Джон Уик – 4". Неонуарный остросюжетный американский боевик из серии фильмов об экс-наемном убийце в исполнении актера Киану Ривза. В четвертой части "киллер" продолжает мстить преступному миру за то, что он не может никак уйти на покой.

О работе над четвертой частью ленты создатели объявили еще в мае 2019 года. Это произошло сразу же после премьеры третьей части. Съёмки картины проходили с июня по октябрь 2021 года. В ближайшем будущем "Джон Уик" пополнится пятым кинофильмом.