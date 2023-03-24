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Иностранный агент Максим Галкин на своем шоу в США вновь оскорбил российских коллег

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Иностранный агент Максим Галкин на своем шоу в США вновь оскорбил российских коллег
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Фото из открытых источников

Максим Галкин, признанный иностранным агентом  в России, продолжает гастролировать по странам Запада. На этот раз шоумен вновь "отличился" на своем выступлении в США. Во время шоу комик попытался высмеять артистов, с которыми в РФ делил одну сцену.

Под выпады юмориста попали Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Газманов, которые инициировали создание специальной ассоциации для поддержки одаренных детей в России.

Как пошутил молодой муж Аллы Пугачевой, эйджистом он себя не считает, но по возрасту уважаемых артистов телеведущий прошелся. При этом в выражениях он не стеснялся. Попытался зацепить Галкин молодых артистов - Полин Гагарину, Сергея Лазарева и певца SHAMAN.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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