Эвелина Бледанс пообещала более «жестко» вести себя в новом сезоне шоу «Звезды в Африке»

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что хочет вновь принять участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». Телеведущая уверена, что обязательно еще раз придет на проект.

Артистка при этом собирается вести себя в новом сезоне «более жестко».

«Не хочу работу делать над ошибками. Знаю одно, что Африка раскрыла во мне эмоции, которые долго в себе держала», — сказала ведущая.

В ходе съемок в шоу Эвелина часто конфликтовала с другими участниками. Одним из громких скандалов является ссора с Марией Погребняк. Бледанс высмеяла блогершу за увлечение пластическими операциями, назвав ее «силиконовой». Также она отнесла девушку к людям, которые «все выглядят на одно лицо».