Эвелина Бледанс пообещала более «жестко» вести себя в новом сезоне шоу «Звезды в Африке»

Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
Начать паковать тревожные чемоданчики призвала россиян знаменитый астролог Тамара Глоба. Она посоветовала гражданам не пугаться таких рекомендаций и
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
После новогоднего выступления в ОАЭ жизнь Валерия Меладзе изменилась. Причиной стала фраза, которую певец шепотом произнес в знак поддержки Украины.
Похоже, песенка Юлии Барановской и Александра Гордона на Первом канале уже спета. Телеведущие окончательно потеряли доверие у россиян. В итоге они
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.
В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое
В новом отчете ООН говорится о климатической катастрофе, которая ожидает мир, если не будут предприняты экстренные меры. Об этом сообщило издание
Руководитель японского правительства Фумио Кисида сделал заявление, что политическое руководство государства продолжит вводить санкции по отношению к