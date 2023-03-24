Константин Эрнст назвал работающих на ТНТ звезд шоу КВН раскатавшими губы

В новом сезоне третью игру в КВН провел комик Тимур Батрутдинов. В роли ведущего его оценил председатель жюри Константин Эрнст. По мнению гендиректора Первого канала, шоумен справился отлично.

Дело в том,что на канале ТНТ в 2021 году появилась программа «Игра», аналогичная КВН. В шоу перешли многие звезды КВНа.

После того,как несколько серий проекта вышли в эфир, его закрыли. По некоторым данным,недовольными, причастными к закрытию конкурента,стали Константин Эрнст и экс-ведущий игры Александр Масляков.

Бывшие КВН-щики, которые были замечены в «Игре», теперь в опале. Путь на Первый канал им закрыт. Такая версия является предположительной, поскольку официальных комментариев не поступало.