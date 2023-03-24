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Кристина Орбакайте не появилась на премьере кинофильма со своим участием

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Кристина Орбакайте не появилась на премьере кинофильма со своим участием
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Фото из открытых источников

Кристина Орбакайте не явилась на премьеру кинофильма «Любовь-морковь: Восстание машин» со своим участием. Как объяснил режиссер картины Андрей Волгин, артистка отсутствует из-за того, что в настоящее время находится на гастролях.

При этом на премьере проекта появился Гоша Куценко.

«Посмотрел, сколько у меня ролей. Википедия говорит, что 169. На самом деле у меня всего шесть ролей. Я сыграл ребенка, женщину, задорного старика, в «Инсомнии». Остальные 164 роли — одно кино, я играл там себя», — заявил артист.

Отметим, что «Любовь-морковь» рассказывает о супругах с некими проблемами в отношениях. Они решили обратиться к психологу. После одного из сеансов муж и жена меняются телами. В четвертой части фильма возлюбленные переместились в тела роботов и попытались прийти к взаимопониманию после конфликта.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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