«Life.ru»: Нутрициолог Зубарева объяснила, о чём может говорить постоянное чувство голода

Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала «Life.ru», что на чувство постоянного голода нужно обратить внимание и начать бить тревогу. По словам основателя клиники Доктора Зубаревой, оно может быть вызвано несколькими причинами:

1. Стресс. На нервах люди могут есть, не останавливаясь.

2. Негативные эмоции. Грусть, тревога, тоска, напряжение, неудовлетворенность жизнью вызывают повышенный аппетит.

3. Голод возникает при повторяющихся действиях, к примеру, при просмотре любимых сериалов.

4. Нарушение выработки гормонов грелина и лептина.

5. Гормональные нарушения могут стать причинами повышенного аппетита, в том числе дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность или диабет второго типа.

6. Дефицит разных микроэлементов - калия, хрома, магния, если тяга к мясу – железа.

7. Жажда. Часто люди путают голод с жаждой. Вместо того, чтобы выпить воду, они едят.