Марина Юдашкина показала фото с подросшей внучкой Агатой в Дубае

Супруга прославленного российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина в личном микроблоге опубликовала совместный снимок со своими внуками.

Как известно, в настоящее время Валентин и Марина проводят свободное время в Дубае. Звездное семейство приехало в один из самых популярных городов ОАЭ. Они отправились в гости к своей дочери Галине.

В соцсетях Юдашкина регулярно делится с поклонниками новыми фотографиями с семейного отдыха. На этот раз супруга кутюрье разместила фото с подрастающими внуками:

«Вот мои самые любимые внуки Анатолий, Аркадий, Агата! Моя любовь и мое сердце», — подписала кадры женщина.