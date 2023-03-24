«МК»: тяжелобольному Костомарову провели новую операцию по ампутации пальцев левой руки из-за гангрены

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сделали очередную операцию по ампутации пальцев на левой руке. Об этом сообщил МК, ссылаясь на свой источник в больнице.

Ампутация пальцев руки была крайне необходима, они начали из-за гангрены чернеть. Если этот процесс пойдет дальше, его будут готовить к ампутации вой кисти, — рассказал источник.

Отметим, что фигурист получает много обезболивающих препаратов и успокаивающих лекарственных средств, от которых впадает в глубокий сон. При этом спортсмен ест и дышит самостоятельно. Но его моральное состояние "на грани".