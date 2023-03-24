МК: Российский актер Гоша Куценко показал публике своих дочерей от модели Ирины Скриниченко

На днях Куценко посетил премьеру «Любови-моркови» вместе с младшими наследницами. Публика наблюдала за девушками, которые появились на красной дорожке вместе со звездным отцом.

Актер активно позировал перед камерами, общался с журналистами, но основное внимание уделял дочерям. Девочки немного стеснялись, а поклонники предположили, что наследницы Куценко просто не привыкли к публичной жизни, поэтому камеры сбивали их с толку. Также удивил многих внешний вид дочерей Гоши. Они выбрали довольно простую одежду, в руках держали кукол.

К слову, в отличии от младших сестер, Полина к популярности привыкла. Старшая дочка актера пошла по стопам звездных родителей и тоже является артисткой театра и кино.