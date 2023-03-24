Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО из-за того, что он «неправильно представился» тюремщику

Политика Алексея Навального в 12-й раз за время пребывания в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом пишет его Telegram-канал.

На этот раз оппозиционера поместили в ШИЗО из-за того, что не правильно представился тюремщику.

"Эх, роскошное, элитное почти двухмесячное пребывание в „хорошей" камере (где кофе и книжки) было прервано. Меня вновь отправили в конец коридора в „плохую" камеру (где только кипяток и одна книжка). 15 суток в ШИЗО из-за того, что „неправильно представился"", — отметил Навальный.

Политик также предположил, что на сей раз пребывание в штрафном изоляторе связано с тем, что кинолента о его отравлении недавно заработала "Оскар".