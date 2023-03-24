«Не афишируют это - просто делают». Актёр-предатель Белый раскрыл помощь группы «Би-2» Украине

Сбежавшие из России участники рок-группа "Би-2" оказывают финансовую помощь Украине. По данным Телеграм-канала "Медиакинез", сами музыканты никаких официальных заявлений не делали, но их действия рассекретил знаменитый актер Анатолий Белый.

По словам артиста, осудившего действия правительства нашей страны и уехавшего в Израиль, часть денег от концертов солисты группы "Би-2" отдают на помощь ВС Украины.

Они это не афишируют. Просто делают. Больше мне Вам сказать нечего, - написал Белый.

В связи с этим нужно напомнить, что на 10 июня 2023 года назначен концерт коллектива в московских "Лужниках". Предварительная цена билетов составляет от 2500 до 13 000 рублей.