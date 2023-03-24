«Не патриот - значит, не профессионал»: кто из крупных артистов поддержал СВО

Среди тех, кто поддержал СВО, были отмечены режиссер Никита Михалков; актеры Дмитрий Певцов и Дмитрий Дюжев; артисты Владимир и Юрий Торсуевы.

Также среди активных сторонников военной спецоперации был покойный Сергей Пускепалис, который погиб в ДТП в прошлом году, направляясь с помощью в ДНР. Среди музыкантов названы Игорь Бутман, Олег и Петр Лундстремы. Активные патриоты есть в рок-среде: это Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и другие.

Из литераторов нужно отметить Игоря Караулова, Марию Ватутину, Ольгу Ревякину, Полину Орынянскую и других "Z-поэтов". Также нельзя не упомянуть писателя Захара Прилепина и Сергея Лукьяненко.

Разумеется, что представлены далеко не все заметные патриоты РФ, а только лишь часть наиболее значимых.