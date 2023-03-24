Никита Михалков «глубоко» разочаровался в опальном иноагенте Артуре Смольянинове

Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) считается одним из самых талантливых актеров. Однако артист, оскорбив свою Родину, быстро сбежал за рубеж.

Никита Михалков заявил, что он «глубоко» разочаровался в опальной звезде фильма «9 рота».

«Для меня было не просто удивлением, глубочайшим разочарованием. На грани сумасшествия то, что произошло с Артуром Смольяниновым. Он у меня снимался в фильме «Утомленные солнцем – 2». Очень хороший актер, веселый человек, всегда прекрасно работал. Что тогда с ним произошло? Знаете, моя передача называется «Бесогон». Ведь, если Бог есть, значит, есть дьявол», – рсказал режиссер.

По мнению Михалкова, среди его окружения все патриоты, поэтому после начала СВО он никого не потерял. Близкие кинодеятеля готовы сделать все возможное ради светлого будущего.