Орбакайте пришлось оправдываться за свой поступок перед своими фанатами

Кристина Орбакайте записала обращение, чтобы объясниться перед зрителями. На прошедшей неделе прошла премьера фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин". Главные роли в ленте играют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко.

Но публика была возмущена тем, что на премьере певица не появилась. Хотя в обязанности актеров входят как съемки фильма, так и его пиар. Отдуваться перед репортерами пришлось Куценко, который прибыл с дочерьми на премьеру.

Позже Орбакайте объяснила поступок тем, что у нее загруженный график.