«ОСН»: Зрители требуют уволить Барановскую и Гордона с Первого канала из-за пения в прямом эфире

Похоже, песенка Юлии Барановской и Александра Гордона на Первом кана ле уже спета. Телеведущие окончательно потеряли доверие у россиян. В итоге они совсем скоро могут покинуть студию программы «Мужское/Женское» насовсем. Зрители не хотят больше видеть звездную пару в эфирах передачи.

После одного из последних выпусков Александр и Юлия решили взять паузу в решении проблем россиян. Они внезапно переключились на пение. Такое поведение пришлось явно не по душе публике. В социальных сетях аудитория потребовала немедленно освободить место для других, более авторитетных телеведущих.

«Надоели уже поющие сердца»,

«На всех передачах начали петь, реальную жизнь бы показывали»,

«Идите петь к Малахову», — посоветовали им зрители RuTube.