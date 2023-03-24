Певица из РФ Наталья Штурм показала свадебное платье, в котором выйдет замуж на Карибах за миллионера

Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
Начать паковать тревожные чемоданчики призвала россиян знаменитый астролог Тамара Глоба. Она посоветовала гражданам не пугаться таких рекомендаций и
Вера Брежнева получила известность как участница женской поп-группы «ВИА-Гра». Позже певица из Украины хорошо зарабатывала на концертах в РФ,
После новогоднего выступления в ОАЭ жизнь Валерия Меладзе изменилась. Причиной стала фраза, которую певец шепотом произнес в знак поддержки Украины.
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников
В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое
По сведениям министерства здравоохранения Рязанской области, в минувшем году в учреждениях, подведомственных минздраву, было произведено 666
В новом отчете ООН говорится о климатической катастрофе, которая ожидает мир, если не будут предприняты экстренные меры. Об этом сообщило издание