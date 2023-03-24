Певица из РФ Наталья Штурм показала свадебное платье, в котором выйдет замуж на Карибах за миллионера

Певица Наталья Штурм всегда делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно артистка написала, что она планирует сыграть свадьбу со своим избранником Альбертом.

А на днях исполнительница вовсе решила продемонстрировать свадебное платье.

Карибский вариант свадебного платья. Красиво и не жарко. Полетное, строгое и игривое! Такой простор есть для фантазий! Мое свадебное платье является восхитительным произведением искусства!, - написала Штурм.

Наталья добавила, что сыграет свадебное торжество на острове Сен-Мартен на Карибах. Также певица РФ напомнила про свадебное кольцо стоимостью миллион рублей, которое ей подарил миллионер.