РИА Новости: кто из деятелей культуры поддержал СВО РФ

После начала СВО на Украине многие исполнители, режиссеры, актеры решили уехать из России. Но есть немало деятелей искусства, которые поддержал решение властей РФ.

В частности, это режиссер Никита Михалков, который с первого дня поддерживал спецоперацию и приветствовал вступление новых областей в состав России. Выступает против отмены русской культуры на Западе музыкант Игорь Бутман.

Исполнители Олег и Петр Лундстремы дают концерты для бойцов и мирных жителей на Донбассе и ведут сбор денег для пострадавших. Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов тоже приняли участие в многих концертных программах. Владимир и Юрий Торсуевы еще в 2014 году стали возить гуманитарную помощь на Донбасс. По сей день они занимаются благотворительностью.

Также стоит отметить так называемых Z-поэтов: Игоря Караулова, Марию Ватутину, Ольгу Ревякину и др. Еще одним активным защитником Родины является Захар Прилепин, основавший благотворительный фонд, который помогает жителям ДНР. Патриотических идей придерживается фантаст Сергей Лукьяненко.