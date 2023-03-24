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РИА Новости: кто из деятелей культуры поддержал СВО РФ

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РИА Новости: кто из деятелей культуры поддержал СВО РФ
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Фото из открытых источников

После начала СВО на Украине многие исполнители, режиссеры, актеры решили уехать из России. Но есть немало деятелей искусства, которые поддержал решение властей РФ.

В частности, это режиссер Никита Михалков, который с первого дня поддерживал спецоперацию и приветствовал вступление новых областей в состав России. Выступает против отмены русской культуры на Западе музыкант Игорь Бутман.

Исполнители Олег и Петр Лундстремы дают концерты для бойцов и мирных жителей на Донбассе и ведут сбор денег для пострадавших. Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов тоже приняли участие в многих концертных программах. Владимир и Юрий Торсуевы еще в 2014 году стали возить гуманитарную помощь на Донбасс. По сей день они занимаются благотворительностью.

Также стоит отметить так называемых Z-поэтов: Игоря Караулова, Марию Ватутину, Ольгу Ревякину и др.  Еще одним активным защитником Родины является Захар Прилепин, основавший благотворительный фонд, который помогает жителям ДНР. Патриотических идей придерживается фантаст Сергей Лукьяненко.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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