РИА Новости: «Знал и ничего не сделал». Полякам СМИ открыли страшную тайну

В Польше обсуждают связь папы Иоанна Павла II с педофилами. Соответствующая информация появилась сегодня в СМИ, пишет РИА Новости.

Духовный деятель 30 лет руководил церковью. 6 марта на канале TVN24 вышел документальный фильм «Францисканская, 3». Его автором стал журналист Марцин Гутовский. Писатель утверждает, что Иоанн, будучи главой польских католиков, знал о педофилии среди своих подчиненных и даже их покрывал. В картине говорилось о многих священниках, которые совершали преступления в отношении детей и их подвергли уголовному преследованию.

Власти Польши информацию в отношении папы назвали «поклепом». Премьер Моравецкий сообщил, что поляки «обязаны Иоанну Павлу II» многим. В правящей партии это расследование считают «позорной кампанией». Автора фильма обвиняют в том, что он получился слишком политизированной.

Что касается Конференции католических епископов Польши, то они заявили, что данные факты требуют дополнительных исторических исследований, а причастность папы к сокрытию этих преступлений не доказана.