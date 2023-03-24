София Ротару послала особый сигнал России: «Она давно все поняла»

Больше года София Ротару не появляется на публике. После начала СВО она ведет затворнический образ жизни, хотя регулярно бывает в соцсетях.

О жизни артистка рассказывает редко. Последний пост Ротару датирован августом 2022 года. Тогда певица рассказала, что отмечает день рождения в родном селе Марвинцы. Пост звезда эстрады написала на русском языке, а затем начала выставлять сторис только на украинском.

Но вчера певица снова неожиданно перешла на русский. София Михайловна оставила поздравление своему внуку на привычном языке.

С днем рождения тебя, дорогой мой внук! – написала она.

Пользователи эти слова восприняли как особый сигнал, посланный России. Мол, она все еще с нами. Большинство знаменитостей считает, что артистка давно все поняла и дала понять украинцам, что в разборках с Западом участвовать не будет.