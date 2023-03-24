Стас Садальский заявил, что актриса Татьяна Васильева хочет «вернуться» к нему после конфликта

Стас Садальский сообщил журналистам, что Татьяна Васильева решила наладить контакт со знаменитостью и вернуться в театр. По мнению актера, таким образом она хочет привлечь интерес к своей персоне.

Стас и Татьяна несколько лет не поддерживали отношения. Ранее актеры вместе играли, однако со временем отношения стали напряженными. Идти на компромисс никто не захотел.

Пост, который опубликовал Садальским, вызвал в Сети жаркие дискуссии. Он написал, что Васильева скучает по нему, и желает перемирия. Стас уверен, что после окончания совместной работы, артистка потеряла интерес публики, а теперь желает вернуть былые отношения.

Сама знаменитость заявление коллеги публично не прокомментировала.