Светлана Лобода Пугачеву и Земфиру назвала «идолами» российского шоу-бизнеса

Светлана Лобода своих коллег по сцене Аллу Пугачеву и Земфиру (признана иноагентом агентом) назвала «идолами» российского шоу-бизнеса.

«Из РФ уехали интеллигентные люди и театральные деятели. Кто мог бы подумать, что песни Аллы Пугачевой и Земфиры будут запрещены? Это были два идола, на которых шоу-бизнес держался. Культовые певицы», — сказала артистка.

Как отметила Лобода, после начала СВО она переписывалась с Филиппом Киркоровым. Светлана просила певца ее «понять» и «не поддерживать режим». Также украинская певица сказала, что была зациклена на собственных проблемах, не обращая внимание на политику.

«Была маленькая, многого не понимала. Была зациклена на себе. Раньше всегда говорила, что не понимаю ничего в политике», — отметила эстрадная звезда.