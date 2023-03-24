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Светлана Лобода сообщила, что ее новый избранник из Европы перестал быть очень богатым

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Светлана Лобода сообщила, что ее новый избранник из Европы перестал быть очень богатым
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Фото из открытых источников

Светлана Лобода прокомментировала слухи о новом избраннике. Как заявила певица, у возлюбленного она берет деньги только на подарки, а он, к слову, — небогатый человек.

Долгое время поговаривали, что вторая дочь артистки Тильда родилась от солиста популярной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Лобода предпочитала держать интригу. Позже выяснилось, что это домыслы. Сейчас Светлане приписывают роман с неким миллиардером Артуром Гранцем. Однако звезда отвечает, что ее кавалер небогат.

«Он не такой богатый. Сегодня очень много тратит. Тем более, у нас есть четкое разделение. Я не беру у него деньги на свою карьеру. На нее сама зарабатываю. На семью, себя, подарки — могу у попросить, я жуткая транжира», — призналась украинская певица.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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