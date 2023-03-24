Yandex.RTB

Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей

Image 16+
Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Массовый уход из Санкт-Петербурга крупных международных IT-компаний может спровоцировать образование огромной «дыры» в текущем городском бюджете. Отсутствие только шести фирм обойдется городу в 4 млрд рублей.

Главной проблемой в данной ситуации стало то, что в след за компаниями из Северной столицы ушли и специалисты. Поэтому сменить иностранные фирмы на отечественные не получится, потому что в них некому будет работать, заявил председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Шесть крупных IT-компаний покинули Петербург на конец 2022 года. Одна из них, под названием Nordigy, в год тратила на зарплаты своим сотрудникам 3,3 млрд рублей. В качестве налогов в казну Петербурга шли 600 млн рублей.

Удержать международные компании в России чиновники вряд ли смогут. Однако власти Петербурга могли бы повлиять на специалистов. Но за прошлый год Смольный так и не смог предложить конкретных мер по привлечению программистов. 

Отсутствие реальных программ поддержки IT-специалистов в Петербурге можно объяснить позицией губернатора Александра Беглова. Ранее градоначальник заявил, что исчезновение из бюджета города нескольких миллиардов рублей не является «серьезным вызовом». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей

Сегодня, 18:01

Новый туристический сезон в Петербурге может оказаться провальным

Вчера, 08:31

Мусор и грязная вода: петербуржцы назвали самые острые экологические проблемы города

21-03-2023, 14:52

Заявление Беглова на Форуме труда о низком уровне безработицы противоречит мнению горожан

20-03-2023, 14:50

СКА-Арена – памятник коррупции правления Беглова

18-03-2023, 12:58

Научатся откаты получать? Петербуржцы высмеяли инициативу Беглова о допобразовании чиновников на 31 млн рублей

17-03-2023, 16:44

Рост продолжительности жизни петербуржцев не перекроет естественной и миграционной убыли населения

16-03-2023, 15:43

Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова

15-03-2023, 14:24

В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке

14-03-2023, 12:37

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

10-03-2023, 11:36

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19

7-03-2023, 10:03

В Смольном пытаются оправдаться за провал уборки снега в выходные заявлениями про «аномальный» снегопад

6-03-2023, 13:22

Правительство Петербурга рискует провалить планы по привлечению на предприятия города работников из других регионов РФ

5-03-2023, 17:38

Нежелание Смольного бороться с подростковой наркоманией привело к плачевным последствиям

3-03-2023, 14:58

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

2-03-2023, 15:22

Небо над Петербургом могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

28-02-2023, 13:16

Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

28-02-2023, 13:08

"Вытащите из «Роллс-Ройсов» и «Мерседесов»": Пригожин предложил метод борьбы с петербургской коррупционной элитой

27-02-2023, 09:49

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга

21-02-2023, 08:33

Глава Красногвардейского района Разумишкин ушел от ответа на вопрос о стоимости благоустройства Заневского парка

18-02-2023, 16:44

Выяснилось, почему овощи и фрукты в супермаркетах не имеют вкуса
  • Вчера, 08:47

Выяснилось, почему овощи и фрукты в супермаркетах не имеют вкуса

Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах

74.RU: В военкомате Челябинской области проинформировали о главных целях вызова граждан
  • Вчера, 10:19

74.RU: В военкомате Челябинской области проинформировали о главных целях вызова граждан

В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились

Астролог Тамара Глоба порекомендовала россиянам собрать тревожные чемоданы
  • 22-03-2023, 12:18

Астролог Тамара Глоба порекомендовала россиянам собрать тревожные чемоданы

Начать паковать тревожные чемоданчики призвала россиян знаменитый астролог Тамара Глоба. Она посоветовала гражданам не пугаться таких рекомендаций и

Passion.ru: Сменившая имя певица Вера Брежнева перекрасилась в брюнетку и обрезала волосы
  • Вчера, 20:45

Passion.ru: Сменившая имя певица Вера Брежнева перекрасилась в брюнетку и обрезала волосы

Вера Брежнева получила известность как участница женской поп-группы «ВИА-Гра». Позже певица из Украины хорошо зарабатывала на концертах в РФ,

Молчавшая два месяца Джанабаева вышла на связь после скандалов с музыкантом Меладзе
  • Вчера, 13:26

Молчавшая два месяца Джанабаева вышла на связь после скандалов с музыкантом Меладзе

После новогоднего выступления в ОАЭ жизнь Валерия Меладзе изменилась. Причиной стала фраза, которую певец шепотом произнес в знак поддержки Украины.

МК: Провал концертного тура Таисии Повалий в РФ связан с ситуацией на Украине
  • 22-03-2023, 21:15

МК: Провал концертного тура Таисии Повалий в РФ связан с ситуацией на Украине

Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько

Интересная информация
«E1.RU»: Из-за чего дети страдают от ожирения и как с ним нужно бороться
  • 21-03-2023, 20:52

«E1.RU»: Из-за чего дети страдают от ожирения и как с ним нужно бороться

Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников

Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные свои нужды
  • 22-03-2023, 12:16

Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные свои нужды

В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое

В 2022 году в Рязанской области женщины прерывали беременность 666 раз
  • 21-03-2023, 20:45

В 2022 году в Рязанской области женщины прерывали беременность 666 раз

По сведениям министерства здравоохранения Рязанской области, в минувшем году в учреждениях, подведомственных минздраву, было произведено 666

CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата
  • 22-03-2023, 19:47

CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата

В новом отчете ООН говорится о климатической катастрофе, которая ожидает мир, если не будут предприняты экстренные меры. Об этом сообщило издание