Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей

Массовый уход из Санкт-Петербурга крупных международных IT-компаний может спровоцировать образование огромной «дыры» в текущем городском бюджете. Отсутствие только шести фирм обойдется городу в 4 млрд рублей.

Главной проблемой в данной ситуации стало то, что в след за компаниями из Северной столицы ушли и специалисты. Поэтому сменить иностранные фирмы на отечественные не получится, потому что в них некому будет работать, заявил председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Шесть крупных IT-компаний покинули Петербург на конец 2022 года. Одна из них, под названием Nordigy, в год тратила на зарплаты своим сотрудникам 3,3 млрд рублей. В качестве налогов в казну Петербурга шли 600 млн рублей.

Удержать международные компании в России чиновники вряд ли смогут. Однако власти Петербурга могли бы повлиять на специалистов. Но за прошлый год Смольный так и не смог предложить конкретных мер по привлечению программистов.

Отсутствие реальных программ поддержки IT-специалистов в Петербурге можно объяснить позицией губернатора Александра Беглова. Ранее градоначальник заявил, что исчезновение из бюджета города нескольких миллиардов рублей не является «серьезным вызовом».