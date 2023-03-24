В Сети разоблачили загулявшего супруга 39-летней модели Виктории Лопыревой Игоря

39-летняя Виктория Лопырева четыре года назад официально узаконила свои отношения с бизнесменом Игорем Булатовым. Предпринимателя модель увела у приятельницы Таты Карапетян.

Но в последнее время вокруг супругов ходят много разных слухов. Пользователи Сети уверены, что ведущая развелась с супругом и теперь каждый живет своей жизнью.

Так, недавно бизнесмен появился на дне рождения общего наследника Марка Лионеля. По словам очевидцев, на мероприятии они держались в стороне друг от друга. На днях также стало известно, что Игорь не скрывает статус холостяка и пытается всячески построить другие отношения.

Впрочем, Лопырева и Булатов никак не реагируют на эту информацию и слухи о разводе не комментируют.