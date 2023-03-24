В Свердловской области 14-летний школьник покончил с собой в день рождения матери

В городе Ирбите (Свердловская область) на улице обнаружили тело подростка. Как сообщается, 14-летний парень покончил с собой. По предварительной информации, перед смертью школьник оставил записку для своей матери, которая в тот день праздновала день рождения.

Источник рассказал, что мальчик получал в школе плохие оценки.

"Пока известно, что Дима (имя было изменено) конфликтовал с учителем русского языка. Она не давала ему исправить оценки, постоянно гнобила. Он пришел в школу, все было нормально. На уроке физики ему вдруг стало плохо, он пошел домой. Затем его нашли мертвым на ул. Свердлова", — рассказал источник.

Домой восьмиклассник уходил в хорошем настроении и планировал пересдать контрольную. Но в квартиру подниматься не стал. Тело мальчика нашли соседи, они вызвали скорую. Подросток был в коме, его привезли в больницу, но спасти не смогли.

Добавим, что в СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.