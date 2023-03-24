Вера Брежнева вновь спровоцировала слухи о своем разводе с продюсером Константином Меладзе

В Сети интернет-пользователи Веры Брежневой постоянно обсуждают слухи о ее разводе с композитором Константином Меладзе. Многие фанаты уверены, что на фоне конфликтной ситуации в Украине семейная жизнь знаменитостей могла окончательно дать трещину.

Следует отметить, что ни сама певица, ни композитор никогда не реагировали на эти слухи. Теперь же поклонники в очередной раз начали сомневаться во взаимоотношениях Меладзе и Брежневой. Дело в том, что артистка выпустила новую песню, которую написал не ее супруг. Подписчики Веры удивились, почему продюсер не принял участие в написании трека.

Также исполнительница представила видеоклип на новую песню. В кадре звезда предстала в новом образе. Она обрезала свои волосы и покрасила в черный цвет.