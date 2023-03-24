Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова перепутали с покойным музыкантом рок-группы Linkin Park

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова почти все свои посты в социальных сетях посвящает музыке. Иногда там мелькает жена внука Аллы Пугачевой – модель и блогер Алена Краснова. Недавний пост Никиты Преснякова заставил его поклонников вздрогнуть.

Артист опубликовал новое видео. В ролике содержится запись исполнения популярного сингла рок-группы Linkin Park совместно с экс-лидером коллектива Честером Беннингтоном.

Фанаты решили, что 31-летний музыкант поет один в один как покойный Честер. Таким образом, Никиту признали мертвым солистом легендарной группы. Конечно же, это была шутка.

Также добавим, что в настоящее время Пресняков-младший посвящает все свое время карьере клипмейкера. В Америке певец из России работает со звездами Голливуда. Старший внук Примадонны изменил имя. Теперь он Ник Прес.