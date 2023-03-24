Протестующие в одном из французских городов спели песню на французском языке. Она напомнила хорошо узнаваемый мотив популярной русской композиции «Катюша». Чтобы понять слова данной песни, исполненной во Франции демонстрантами, нужно владеть французским профессионально.

Нужно напомнить, что во Франции участники акции протестуют против пенсионной реформы в стране. Митингующие, которые двигались по одной из парижских улиц, внезапно начали петь песню, напоминающую куплет из «Катюши». Чем был вызван выбор знаменитого русского мотива для выражения своего протеста, нам остается только догадываться.

На первый взгляд кажется, что протесты по этому поводу вряд ли могут быть как-то связаны с противостоянием западных элит и Российской Федерации. Впрочем, во время очередной манифестации полиция задержала 26 человек.