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Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский попрощался с Европой в новом клипе «Оревуар»

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Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский попрощался с Европой в новом клипе «Оревуар»
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Фото из открытых источников

Российский певец и актер Виталий Гогунский попрощался с Европой в новой композиции «Оревуар». О романтическом видеоклипе про влюбленных, встретившихся в Париже, рассказали в пресс-службе артиста.

Звезда сериала «Универ» европейскую культуру назвал неотъемлемой частью сегодняшней российской.

«Именно на Западе оказывали большое влияние на Россию. Так уж сложилось исторически, увы, сейчас продолжаться не может. Нужно обратить внимание на ценности и культуру в нашей стране. Европе мы говорим оревуар!» — сказал Гогунский.

Также артист уверен, что европейцы вновь воссоединятся с РФ:

«В отличие от параноиков мы ни с кем рвать отношения не будем. Пока их поставили на паузу, до тех пор, пока не вернутся на истинный путь. Мы живем на одной планете, рано или поздно будем вместе».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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