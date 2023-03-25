«24 канал»: Телеканал «СТБ» в новом телесериале заменил лицо российского актера на украинца

В телесериале под названием "Последнее письмо любимого" одну из ролей исполнил российский актер Прохор Дубравин.

Его лицо просто заменили украинцем Дмитрием Саранковым, говорится в сообщении. Первоначально сериал снимали на русском языке, после этого создатели наложили украинский дубляж.

Также добавим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в Украине приняли в 2019 году. Согласно закону, все граждане и официальные власти должны украинский язык применять во всех сферах жизни.