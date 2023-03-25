Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина а настоящее время работает в такси. Об этом сама Даная рассказала подписчикам своей личной странице в социальной сети.

В настоящее время девушка находится в декретном отпуске. Она подчеркивает, что кроме работы в такси хорошо зарабатывает на рекламе в Сети и имеет доход от съемок. Наследница Пригожина откровенно рассказала о том, что на ближайшее будущее у нее есть много планов и целей, которые требуют существенных материальных вложений.

Примечательно, что работа водителем такси является вынужденной. Дело в том, что Даная вынуждена сесть за руль в связи с травмой, которая временно сделала ее супруга нетрудоспособным.