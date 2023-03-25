3 популярных фильма, которые лучше не смотреть: в список попали и обладатели премии «Оскар»

Этих три фильма не только собрали кассу в кинотеатрах, но получили отличные оценки критиков. Но все-таки не нужно тратить время на их просмотр.

1. «Повелитель бури». В любой картине есть допущения или отступления от реальности, однако их количество в этой ленте — главная причина, по которой воспринимать ее серьезно не совсем получается.

2. «Паразиты». Особенно мешает фильму то, что он пытается показать неоднозначными всех героев, хотя не вызывает ненависти к экранным аристократам или жалости к экранным беднякам.

3. «Мальчик в полосатой пижаме» заканчивается на весьма спорной ноте, которая заставляет думать, чего ждал автор: того что зритель будет сопереживать потере тех, кто лишил жизней тысячи людей? Главные герои ленты — не запутавшиеся дети из романа Ремарка про Первую мировую войну. Это взрослые люди, которые осознают, что делают, потому им сопереживать нет желания.



