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Матвейчев прокомментировал позицию западных государств по отношению к Китаю

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Матвейчев прокомментировал позицию западных государств по отношению к Китаю
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель нижней палаты российского законодательного органа Олег Матвейчев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона по поводу политики, которую в ЕС ожидают от Китая. Макрон на пресс-конференции после работы совета европейского союза заявил, что политическое руководство западных государств хотело бы, чтобы официальный Пекин присоединился к ним и надавил на Российскую Федерацию.

Матвейчев в связи с этим отметил, что в США и ЕС никак не свыкнутся с тем, что политическое руководство Китая выбрало курс на расширение сотрудничества с РФ, что недавно выразилось в официальном визите политического руководителя Китая Си Цзиньпина в РФ. 

«А Китай действительно не заинтересован в этом, он хочет большего. И поэтому он будет на стороне России. Этого они никак не могли взять в толк. И теперь для них шок, что Китай, оказывается, не поддается давлению», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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