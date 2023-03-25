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Актер Шифрин молчал о жене, ушел из «Аншлага», разругался с Новиковой и стал бодибилдером

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Актер Шифрин молчал о жене, ушел из «Аншлага», разругался с Новиковой и стал бодибилдером
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Фото из открытых источников
Ефим Шифрин после скандального ухода из передачи «Аншлаг» в начале 90-х годов минувшего века основал театр. Он признался, что покинул программу из-за стремления к самореализации.
Юморист с Яном Арлазоровым подали в суд на фонд «Артэс» из-за нежелания организаторов проплачивать за каждый показанный на выпуск со старыми номерами на ТВ. Ефим тогда поссорился с Региной Дубовицкой и Кларой Новиковой. Позже о былых обидах они позабыли.
Шифрин скрывал информацию о том, в 26 лет он официально заключил брак. Об этом рассказала Ангелина Вовк в ходе съёмок программы «Пусть говорят» в 2019 году. Позже слова ведущей подтвердились. Когда у комика спросили о причинах разлада в семье, он начал говорить о супружеских изменах.
После 35 лет артист занялся культуризмом. С тех пор он занимается спортом. В 44 года Фифрину вручили звание «Мистер Фитнес».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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