Алексей Ягудин обласкал работницу «скорой помощи», Медведева и Туктик довели до слез

Олимпийский чемпион минувшего года в мужском фигурном катании Алексей Ягудин выступил в популярном телешоу «Ледниковый период. Снова вместе» в Чехове. В рамках своего номера под композицию «Sway» 43-летний спортсмен перелез за оградительный бортик катка, станцевав «приват» для сотрудницы из «скорой помощи», там дежурившей.

Судя по видеоролике, который появился в Сети, медработница не была против этого. Женщина мило улыбалась и потрогала в ответ олимпийского чемпиона. Ее коллеги, сидевшие рядом, посмеялись и снимали происходящее на камеру.

Примечательно, что первое шоу Авербуха в рамках «Ледникового периода. Снова вместе» прошло 24 марта в подмосковном Чехове. В ледовом проекте приняли участие Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, а также многие другие звезды.