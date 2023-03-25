АН: Украинская певица Светлана Лобода оправдалась за исполнение песен на русском языке

Об исполнении своих композиций на русском и украинском языках в интервью «Аргументы недели» рассказала популярная когда-то в России украинская певица Светлана Лобода.

По словам артистки, она поет песни как на русском, так и на украинском языках. Спрос ее хитов на русском она объяснила тем, что много лет тому она решилась приехать покорять Москву, и это удалось. Поэтому песни на русском слушают ее русские поклонники, желания которых Светлана игнорировать не в праве. Таким образом Лобода оправдалась перед соотечественниками за исполнение композиций не на родном языке.

Напомним, тема восприятия украинской культуры в РФ стала особенно актуальной для представители отечественного шоу-бизнеса после начала СВО. Многим из них пришлось распрощаться с родиной из-за своих политических взглядов.